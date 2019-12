33 000 Euro für Herzensprojekte

„Wer neue Wege geht, kann tolle Erfahrungen machen“, so Rainer Arens, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Heidelberg begeistert, denn „unser erstes Spendenvoting war ein voller Erfolg“, heißt es in einer Pressemitteilung.

59 Vereine der Region hatten bei der Aktion der Sparkasse „Wir unterstützen deinen Verein – #GemeinsamAllemGewachsen!“ mitgemacht und ihre Herzensangelegenheit auf der Voting-Homepage öffentlich präsentiert. Gefragt waren dabei nachhaltige Aktivitäten in Sport, Kultur, Soziales, Umwelt, Bildung – alle Bereiche gemeinnütziger Vereinsarbeit. Mehr als 16 000 „Likes“ wurden beim Voting vergeben.

Danach entschied eine siebenköpfige Jury über die Platzierungen der 16 Vereinsideen, die zuvor die meisten Stimmen gesammelt hatten. Die Sparkasse packte kurzerhand noch 1000 Euro auf die Gesamtprämiensumme obendrauf und erhöhte sie auf 33 000 Euro. Mit unter den Gewinnern sind auch zwei Vereine aus unserer Region. Der Musikverein Ketsch für generationsübergreifende Workshops in der Instrumentengruppen und der Förderkreis des Handballvereins HG Oftersheim/Schwetzingen für seine verlässliche Ferienbetreuung „Fit-Fun-Ferien“ – Sie freuen sich jeweils über 1000 Euro.

Beschwerdechor auf Platz eins

Gut gelaunt prämierte Rainer Arens im Gebäude der Kurfürstenanlage in Heidelberg die Gewinner. Über den ersten Preis und eine finanzielle Unterstützung von 5000 Euro freute sich der Heidelberger Beschwerdechor „Circus Inclusioni“. Auf dem zweiten Platz folgte der Freundeskreis der St. Georgspfadfinder Nußloch mit der Idee „Grüner Mobiler Spielcontainer“ und einem Förderbetrag von 4000 Euro. Der dritte Sieger Das Frühchen Heidelberg wurde für die Unterstützung der Familien mit frühgeborenen Kindern mit 3000 Euro prämiert.

Aber auch die restlichen dreizehn platzierten Vereine konnten Fördergelder zwischen je 1000 bis 2500 Euro entgegennehmen. „Denn Gewinner sind Sie alle – und vor allem die Menschen in dieser Region, denen Ihre wichtige Vereinsarbeit und Ihr engagierter, ehrenamtlicher Einsatz letztlich zu Gute kommt“, hob Arens in seiner Rede hervor. „Es ist ein lebendiges Vereinswesen und seine Mitglieder, die wesentlich zur Lebensqualität in dieser Region und zu einem funktionierenden gesellschaftlichen Miteinander beitragen. Als Sparkasse Heidelberg sind wir deshalb gerne an Ihrer Seite.“ Er unterstrich: „Als Sparkasse Heidelberg nutzen wir die Digitalisierung exakt dort, wo sie auch für das analoge Leben einen wirklichen Nutzen bringt.“

So auch beim digitalen Spendenvoting, schließlich „haben die Vereine in unserem Geschäftsgebiet damit eine ideale Möglichkeit, sich selbst und ihre Schwerpunkte einem breiten Publikum vorzustellen.“ Und umgekehrt habe dieses breite Publikum die Möglichkeit, seine Favoriten zu bestimmen. zg

Info: Infos über die Aktion unter www.sparkasse-heidelberg.de/spendenvoting

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 21.12.2019