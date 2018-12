39-Jähriger wird durch Schuss in Bauch verletzt

Ein 39 Jahre alter Mann ist am Donnerstag kurz vor Mitternacht mit einer Schusswaffe in einem Lokal in der Lindenstraße verletzt worden (wir berichteten online und auf Facebook). Der Mann sei in den Bauch getroffen worden. Lebensgefahr habe aber nicht bestanden, sagte ein Sprecher des Mannheimer Polizeipräsidiums. Das Opfer sei sofort notoperiert worden, sein Gesundheitszustand sei stabil.

