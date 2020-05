40 Gläubige dürfen in die Kirche

An Pfingsten begann einst in die Jerusalem die Geschichte der christlichen Kirche. In diesem Jahr hat der Festtag für die Evangelische Kirchengemeinde eine besondere Bedeutung: Zum ersten Mal seit dem 15. März feiert sie wieder Gottesdienst in der Stadtkirche.

Pfarrer Mathis Goseberg (Liturgie) und Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer gestalten am Pfingstsonne um 10 Uhr einen Gottesdienst mit musikalischem Schwerpunkt. Almut Fingerle (Sopran), Almut Werner (Blockflöte) und Detlev Helmer (Orgel und Klavier) wirken mit. Sie musizieren von Maurice Duruflé „Veni creator – Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist“ (Choral + Toccata für Orgel), „Concerto C-Dur“ für Flöte und Orgel von William Babell, Andy Meyers „Reflections“ für Bassflöte und Klavier, Johann Sebastian Bachs Arie „Mein gläubiges Herze, frohlocke, sing, scherze“ (aus einer Pfingstkantate) sowie Giuseppe Fedelis „Warbling the birds enjoying“.

Wegen der Corona-Bestimmungen dürfen maximal 40 Menschen mitfeiern, Gemeindegebet und -gesang wird es nicht geben. Almut Fingerle singt daher auch die Gemeindelieder. Ein Schutzkonzept für die Stadtkirchen-Gottesdienste ist noch in Arbeit. In ihm wird festgelegt, auf welchen Wegen die Kirche betreten und verlassen wird, wie die Sitzordnung aussieht oder welche Hygienemaßnahmen ergriffen werden. Auch die Frage, ob die Gemeindeglieder sich vorab anmelden müssen, ist noch offen. Sobald das Konzept steht, wird die Gemeinde weiter informieren.

Das Gottesdienstformat „for your soul“ startet an Pfingsten zum ersten Mal erst um 11.30 Uhr und ist auch danach noch über Youtube, Facebook und unter www.ekischwetzingen.de abrufbar. „Mit der neuen Startzeit können beide Gottesdienste am gleichen Tag besucht werden“ erklärt Pfarrer Steffen Groß. „Wer in der Stadtkirche keinen Platz mehr bekommt, kann online bei ,for your soul‘ mitfeiern.“

Angebote für Zuhause

Groß nimmt in der Wollfabrik das Thema „Heiliger Geist“ in den Blick. Nach dem biblischen Bericht kam an diesem Tag der Geist Gottes auf die verängstigten Jünger Jesu herab und befähigte sie dazu, den in Jerusalem versammelten Menschen aus aller Herren Länder in deren jeweiligen Sprachen zu predigen. „Wie können wir diesen Geist heute spüren?“, will der Pfarrer wissen – und hat deswegen einen Experten für das Thema Teamgeist eingeladen: Max Spielmann, Chef der Welde-Brauerei, wird davon berichten, wie es ihm gelingt, den besonderen Geist in seinem Unternehmen in der Corona-Krise am Leben zu halten – und davon, was ihn selbst begeistert. Die Musik steuert die Gospelchor-Band der Kirchengemeinde bei.

Zusätzlich bietet die Gemeinde die „Gottesdienst-Grüße zum Mitnehmen“ an. So werden am Pfingstsonntag, 31. Mai, zwischen 10 und 16 Uhr an der Stadtkirche, am Melanchthonhaus, am Gustav-Adolf-Haus im Hirschacker und an der „Kita Arche Noah“, Keplerstraße 25, Körbe stehen, aus denen man sich eine „Pfingst-Überraschungstüte“ für Zuhause mitnehmen kann. Außer einer Pfingstandacht, Gedanken und Gebeten wird dort noch manch anderes zu finden sein. Wer den Gruß nach Hause gebracht bekommen möchte, kann sich bis Samstag unter Telefon 12 72 40 im Pfarramt melden. zg

