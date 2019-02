45 Millionen für Vergärung und Gasherstellung

Kreis.Wer in Sinsheim die Autobahn verlässt und die B 292 Richtung Waibstadt hinauffährt, der sieht nur einen Zaun und einen Kran herauslugen. Und natürlich das Schild zur Kreismülldeponie. Aber dort gibt es heute schon weit mehr zu sehen, als die bisherige Abfallsortieranlage mit Deponie und Photovoltaikanlage. Hier wächst gerade die größte Investition in die Zukunft des Rhein-Neckar-Kreises: eine Bioabfallvergärungsanlage und eine Biomethangasaufbereitungsanlage mit einer Gesamtinvestitionssumme von 45 Millionen Euro.

Der Wind weht eisig den Berg hinauf, weiße Flocken und dicke Regentropfen mischen sich zu Schneeregen, als wir die Baustellenschuhe schnüren. Peter Mülbaier, der frühere Chef der Schwetzinger Stadtwerke und Geschäftsführer der AVR Umwelt-Service GmbH, und die beiden Prokuristen der eigens für das Projekt gegründeten AVR Bio Terra GmbH & Co. KG, Jochen Schütz und Jörg Detlof, zeigen die Baustelle und erklären, wie künftig hier aus dem Biomüll der Kreisbewohner wertvoller Kompost und Biogas zur Einspeisung ins Netz entstehen sollen.

Hier wird nicht gekleckert, sondern geklotzt, denn es entsteht die modernste und größte Anlage dieser Art in Deutschland, wahrscheinlich sogar weltweit.

Denn schon heute werden im Rhein-Neckar-Kreis 48 000 Tonnen Biomüll eingesammelt. Und würden noch mehr Bürger mitmachen, käme eine Menge von geschätzten 60 000 Tonnen zusammen – genau das ist auch die Kapazität der neuen AVR-Anlage. Und bis sie erreicht wird, lässt man sich vom Partner Remondis woanders gesammelten Bioabfall zuliefern.

Denn diese Anlage braucht immer Nachschub, schließlich soll sie rund um die Uhr laufen und an sechs Tagen die Woche im Zweischichtbetrieb mit 13 neuen Mitarbeitern gefahren werden.

Schon im April beginnt der Testlauf in der Vergärung, im Sommer dann bei der Gaserzeugung. Bis am 25. September soll alles funktionieren, um die offizielle Einweihung des umweltpolitischen Vorzeigeprojekts feiern zu können.

Heizkraftwerk liefert die Wärme

Gleich neben dem bereits tadellos laufenden Biomasseheizkraftwerk entstehen derzeit auf mehr als 20 000 Quadratmetern aufgeschütteter und neu modellierter Fläche mehrere große Hallen und ein Sozialgebäude für die Mitarbeiter. Und im Inneren läuft auf Hochtouren der Einbau der speziell für diese Anlage maßgefertigten Gerätschaften, die man braucht, um aus Müll Wertstoffe zu machen – und genau das ist ja der Sinn hinter dem 2015 in Kraft getretenen Kreislaufwirtschaftsgesetzes, das stoffliche und energetische Verwertung der gesammelten Abfallmengen vorschreibt. Der Standort ist Gold wert, denn das Biomassekraftwerk produziert heute Abwärme, die ungenutzt in die Luft geblasen wird. Die kann künftig für die Trocknungsvorgänge in der neuen Anlage verwendet werden, was ja sowohl ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll ist.

Für die Grundlage eines wirtschaftlichen Betriebes kann schon der Verbraucher sorgen, indem er seine Bioabfälle nicht oder richtig verpackt in die Gratis-Tonne wirft. Schlecht sind alle Formen von Plastiktüten – auch die im Handel befindlichen verwesenden Plastikbeutel. Denn sie müssen bei der Vorsortierung aufgerissen und entfernt werden, weil die Verwesungszeit länger dauern würde als die Lagerzeit in der neuen Anlage. Also sollte am besten die Zeitung von gestern oder die neuen Bio-Energie-Tüten der AVR verwendet werden.

Kommt dann der Müllwagen in Sinsheim an, dann wird erstmal geprüft und sortiert. Ein Metallabscheider steht schon funktionsbereit da. Teilchen, die größer als 60 Millimeter sind, kommen in die Vorsortierung, die kleineren direkt in den Bunker und es wird nochmals händisch geprüft, was verrottet und was nicht – denn für die Qualität des später erzeugten Kompostes ist es entscheidend, dass das Ausgangsmaterial lupenrein und unbelastet ist, schließlich soll er ja an Landwirte verkauft werden. Toll auch, dass nach außen keinerlei Geruchsbelästigung entstehen kann, da in den Hallen Unterdruck herrscht. Sollte trotzdem mal was nicht funktionieren, dann steht die Anlage so weit oben auf dem Berg, dass die hier vorherrschende Windrichtung den Geruch hinaus in die Landschaft verweht – das hat die AVR der Sinsheimer Bevölkerung, die übrigens früh ins Boot geholt worden war und keine Einsprüche erhoben hat, versprochen.

Riesiges Walzwerk im Innern

Aufgebaut werden derzeit die beiden riesigen Trockneranlagen für die Gärreste und natürlich das Herzstück der Biogasanlage, die Fermenter. In einen der beiden konnten wir jetzt sogar noch reingehen, später sind sie komplett eingehaust und nicht mehr zugänglich. Die liegenden runden Metalltonnen sind im Durchmesser gut zehn Meter und mehr als 30 Meter lang. Innen ist ein liegendes Walzwerk mit dicken großen Stahlrührstangen zu sehen, die von jeweils einem außen liegenden Motor betrieben werden. „Erst, wenn so ein Fermenter entsprechend gefüllt ist, kann auch die Gasproduktion beginnen. Deshalb braucht man zur Inbetriebnahme der ganzen Anlage einige Wochen Vorlauf“, erzählt Jochen Schütz. Er ist froh, dass die Bauarbeiten im Zeitplan liegen und auch schon die großen Rohrleitungen für den Abtransport des Gases zur 4,4 Kilometer entfernten Hauptleitung der MVV liegen.

Erzeugt wird hier mehrfach gefiltertes und bei nicht ausreichender Reinheit nochmals gefiltertes Methangas, das am Ende ganz normal in das Erdgasnetz eingespeist werden kann. Gemeinsam mit der MVV, die an der neugegründeten AVR Bio Gas GmbH beteiligt ist, konnte die Vermarktung des Gases für zehn Jahre realisiert werden.

Hier sehen Jörg Detlof und Peter Mülbaier auch die großen Vorteile der neuen Anlage. „Durch strategische Partnerschaften mit Remondis konnten wir das Know how für die Inbetriebnahme und die fehlenden Müllmengen sichern – und durch die mit der MVV die Abnahme des erzeugten Gases. Ob wir das alleine so hingekriegt hätten, ist fraglich“, sagt Peter Mülbaier, der ja ein großer Freund solcher Kooperationen ist.

Übrigens wird der Kompost hier deutlich schneller erzeugt als in vergleichbaren Anlagen – Trocknung und Körnung dürften perfekt sein. Und da kommt wieder das benachbarte Heizkraftwerk ins Spiel, denn von dort kommt die Wärme, die in der Kompostlagerhalle dann die Fußbodenheizung betreibt, um den Kompost in nur zwei oder drei Wochen verkaufsfertig zu machen. Drei riesige Radlader sorgen dann noch für die entsprechende Durchmischung. Ein spannendes Projekt.

