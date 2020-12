46 Jahre Rathaus sind genug

Angesichts der aktuellen Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie gab es leider diesmal vor Weihnachten auch nur eine kleine Feierstunde im Rathaus, bei der eine verdiente Mitarbeiterin in den Ruhestand verabschiedet wurde: Oberbürgermeister René Pöltl lobte dabei gemeinsam mit Bürgermeister Matthias Steffan, Hauptamtsleiter Jürgen Feilhauer und dem Personalratsvorsitzenden Bernd Kolb die 46 Jahre währende Tätigkeit von Ursula Richter.

„Wir können es noch gar nicht glauben und werden sie wirklich sehr vermissen. Dies gilt für Sie als engagierte und beliebte Mitarbeiterin, aber auch für den umfangreichen Sachverstand, den wir damit verlieren“, sagte der Oberbürgermeister. Jürgen Feilhauer war stolz, eine so wertvolle Mitarbeiterin so lange in seinen Reihen gehabt zu haben und gab gemeinsam mit allen Mitarbeitern seines Sachgebietes die besten Wünsche für die Zukunft mit auf den Weg.

„In all der Zeit bin ich immer sehr gerne arbeiten gegangen, da ich mich als Teil der Stadtverwaltung gesehen habe und in einem sehr guten Team arbeiten durfte. Vielen Dank dafür. Im Moment fühlt es sich noch etwas unwirklich an, aber ich freue mich auch sehr auf die freie Zeit“, sagte Ursula Richter bewegt. Da soll es wie bisher sportlich weitergehen – Fahrrad, Fitness und Wandern sind angesagt, aber auch in der Kirche möchte sie sich weiter engagieren.

Die Stadtamtsinspektorin trat zum 1. September 1974 in die Dienste der Stadt Schwetzingen und absolvierte eine Ausbildung für den mittleren nicht technischen Dienst. Nach fünf Jahren in der Stadtkasse und der Finanzabteilung ist sie seit 1981 für die Personalabteilung des Hauptamtes tätig.

Im Schwerpunkt war sie für die Entgeltabrechnung und die Betreuung der Auszubildenden und Praktikanten verantwortlich und hat dabei über die Jahre ein enormes Wissen erworben, das sie auch gerne an die Kollegen weitergibt. zg

