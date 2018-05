Anzeige

Polizeibeamte des Schwetzinger Reviers trafen in der Nacht auf Sonntag eine zunächst sehr unübersichtliche Situation im Umfeld einer Gaststätte in der Kurpfalz-Passage an. Die weiteren Ermittlungen vor Ort ergaben, dass ein 47-jähriger Schwetzinger in der Gaststätte auf seine von ihm getrennt lebende Ehefrau getroffen ist. In deren Begleitung befand sich ein 42-jähriger Bekannter der Frau (wir berichteten online).

Wohl in der Annahme, dass es sich hierbei um den neuen Freund seiner ehemaligen Lebensgefährtin handelt, kam es zunächst zu einer kurzen, körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. Der 47-Jährige wurde daraufhin der Gaststätte verwiesen. Nach kurzer Zeit kehrt er allerdings in die Gaststätte zurück, um mit einem sogenannten Einhandmesser auf den vermeintlichen Nebenbuhler einzustechen. Dieser erlitt dadurch Verletzungen im Bauch- und Armbereich. Laut einem eingesetzten Notarzt sind die Verletzungen als oberflächlich zu bezeichnen. Der ansprechbare Geschädigte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Der alkoholisierte Tatverdächtige konnte durch die Türsteher der Gaststätte bis zum Eintreffen der Beamten festgehalten werden. Auch dieser wurde durch die Auseinandersetzung verletzt und musste in einem Krankenhaus zunächst behandelt werden.