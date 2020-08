480 Tonnen Treibhausgas werden hier vermieden

Geld sparen, die Umwelt schonen und mobil sein: Das klingt wie ein Widerspruch, ist aber keiner. Zumindest nicht für Fahrer von Erdgasfahrzeugen, denn diese vereinen viele Talente unter einer Motorhaube. Sie emittieren nahezu Null Feinstaub und deutlich weniger Schadstoffe als Benziner oder Diesel, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtwerke Schwetzingen.

Tanken die Erdgasfahrzeuge dann auch noch 100-prozentiges Biomethangas, lässt sich der CO2-Ausstoß nochmals deutlich reduzieren – 480 Tonnen des schädlichen Treibhausgases werden so jährlich vermieden. Wohlgemerkt: Diese 480 Tonnen beziehen sich nur auf die jährlichen Tankvorgänge an der Schwetzinger Erdgastankstelle. Das ist eine besondere Auszeichnung wert und genau die ist in diesen Tagen bei den Stadtwerken Schwetzingen in Form einer Biokraftstoff-Urkunde angekommen.

Als Betreiber der Schwetzinger Erdgastankstelle am Odenwaldring haben die Stadtwerke ihre Erdgas-tankstelle vor kurzem auf das erneuerbare Biomethan umgestellt und damit „einen besonderen Beitrag zur Verkehrswende“ geleistet“, wie der Urkunde zu entnehmen ist. „Der Biokraftstoff stammt aus heimischer Produktion, bei der Erzeugung und beim Transport des Biomethans werden alle gültigen Umweltstandards im Sinne der Biokraftstoff-Nachhaltigkeitsverordnung eingehalten“, erläutert Stadtwerke-Geschäftsführerin Martina Braun und erinnert in diesem Zusammenhang gerne daran, „dass unsere Erdgastankstelle eine der ersten in der gesamten Region war und bereits 2005 ein sichtbares Zeichen für die vorausschauende Unternehmensstrategie der Stadtwerke Schwetzingen gesetzt hat“.

Erdgas als Kraftstoff ist günstig. Erdgasfahrer sparen nicht nur bei der Steuer, sondern auch bei den Kraftstoffkosten. Den dynamischen Fahrspaß dazu gibt es längst serienmäßig, vom Cityflitzer und der Limousine über Kastenwagen und Transporter bis hin zu Bussen und Lkw. Heute steht für jeden Einsatzzweck das passende Modell als Erdgasvariante zur Verfügung. zg

