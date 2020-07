5 Euro für jeden Einser

Mit einer speziellen Aktion belohnen die Einrichtungsexperten von Möbel Höffner gute Schüler zum Start in die Sommerferien: Am 31. Juli und 1. August können Mädchen und Jungen bei Möbel Höffner in Mannheim-Schwetzingen einen Shopping-Gutschein „kassieren“. Für jede „1“ im Zeugnis gibt es einen 5-Euro-Gutschein! Pro Zeugnis werden maximal sechs Einser à 5 Euro berücksichtigt. Somit erhalten die Schüler jeweils einen Gutschein von bis zu 30 Euro, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

In diesem Jahr braucht es aber nicht nur gute Noten, sondern auch die Mitgliedschaft im Höffner Kids Club, um Gutscheine zu erhalten. Diese kann aber ganz einfach an den Aktionstagen abgeschlossen werden. Es winken Vorteile: ein Willkommensgeschenk, fünf Prozent Rabatt beim Kauf von Kinder- und Jugendeinrichtung, Newsletter mit aktuellen Aktionen und Events, ein kleines Geburtstagsgeschenk und viele weitere Überraschungen.

Natürlich zählt nur das aktuelle Zeugnis. Berufsschulzeugnisse sind ausgeschlossen und die Gutscheine sind nur an den Aktionstagen und nicht im Online-Shop einlösbar. zg

Info: www.hoeffner.de/ mannheim-schwetzingen

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 23.07.2020