50-Jähriger sticht mehrmals auf Mann ein

Schwetzingen/Eppelheim.Vor der Strafkammer des Landgerichts Mannheim begann am Freitag der Prozess gegen einen 50-jährigen Eppelheimer, dem die Staatsanwaltschaft vorsätzliche Körperverletzung in Tateinheit mit versuchtem Totschlag vorwirft. Der Angeklagte soll nach dem Spargelsamstag am frühen Morgen des 6. Mai 2018 in einem Lokal in der Kurpfalz-Passage einen 45-Jährigen zunächst mit Faustschlägen verletzt

...