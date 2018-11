500 Euro für die Bürger

Seit 50 Jahren kümmert sich das Bestattungsinstitut Vereinigter Schreinermeister um die Betreuung von Todesfällen und die Bedürfnisse der Hinterbliebenen. Anlässlich dieses Jubiläums wurde beim Tag der offenen Tür im Oktober Geld gesammelt. „Es gab einen Festakt mit Musik und Buffet“, erklärt Geschäftsführer Erich Gaa (2. v. r.). „Die gesamten Einnahmen des Essens und der Getränke kommen wohltätigen Zwecken zugute.“

Dazu gehört auch die Stadt Schwetzingen, die von den insgesamt 2500 Euro für soziale Zwecke im Seniorenbereich 500 Euro erhält. Überreicht bekommt Oberbürgermeister Dr. René Pöltl (2. v. l.) den Betrag von Heinrich Eder (l.), Erich Gaa und Markus Stein (r.). „Das Geld wird bei uns nicht alt werden“, weiß das Stadtoberhaupt und nahm die Spende erfreut an. „Es gibt genügend Bereiche, in die wir investieren können, wie zum Beispiel das Senioren-Café. Vor Weihnachten wird immer Geld benötigt.“ So wird die Spende dort ankommen, wo sie gebraucht wird, nämlich bei den Bürgern der Stadt, so Pöltl. vas/Bild:Schwierz

