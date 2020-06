750 Masken für Krebspatienten

Menschen mit einem Krebsleiden oder Bluterkrankungen müssen auch in Zeiten von Corona regelmäßig zum Arzt und Behandlungstermine wahrnehmen. Sie gehören zu den Hochrisikopatienten und müssen bei einem Arztbesuch bestmöglich geschützt werden, heißt es in einer Pressemitteilung der „ze:ro Praxen“.

„Wenn alle in der Praxis eine Maske tragen, ist der Schutz am größten. Da die Ressourcen an Schutzausrüstung aktuell nach wie vor knapp sind, benötigen wir den medizinischen Mund-Nase-Schutz aber vorrangig für unser medizinisches Personal, um unsere Patienten vor Ansteckungen zu schützen“, sagte Dr. Christian Kuhn, Ärztlicher Leiter des MVZ am Schlossgarten.

Früh Aufruf gestartet

Daher hat die onkologische Praxis der „ze:ro Praxen“ in Schwetzingen nach eigenen Angaben schon sehr früh in der Corona-Krise einen Aufruf gestartet. Unter dem Motto „Jede Maske zählt“ wurden freiwillige Helfer gesucht, die für Patienten Masken nähen – mit einem überwältigenden Erfolg: In kurzer Zeit sind aus diesem Grund mehr als 750 selbstgenähte Stoffmasken zusammengekommen. Über die sozialen Medien und über Aushänge in der Praxis haben die Mitarbeiter auf die Aktion aufmerksam gemacht und auch bei der Familie, Freunden und Bekannten kräftig die Werbetrommel gerührt.

Viele sind Feuer und Flamme

Und das zeigte offensichtlich Wirkung: „Jeder, den wir angesprochen haben, war sofort Feuer und Flamme für die Aktion. Fast täglich haben Menschen bei uns in der Praxis Masken abgegeben oder wir haben sie nach Feierabend abgeholt. Die Hilfsbereitschaft war enorm“, berichtet die Medizinische Fachangestellte Vanessa Woods.

Die fleißigen Näher haben sehr viel Zeit, Muße und auch Materialien investiert, um die bunten Stoffmasken zu fertigen – damit sie auch ausreichend Schutz für die Risikogruppe bieten.

„Die Patienten haben sich riesig darüber gefreut. Es ist toll zu sehen, wie groß der Zusammenhalt in dieser Krise ist. Wir danken allen Helfern für ihren außerordentlichen Einsatz zum Wohle unserer Patienten“, erklärte Dr. Christian Kuhn. zg

