80 Prozent leben, 20 Prozent arbeiten

Herr Hollywood, was erwartet die Teilnehmer beim Seminar „2080 Lifestyle – 20 Prozent arbeiten, 80 Prozent leben“ am morgigen Sonntag von 11 bis 17 Uhr in der Print Media Academy in Heidelberg?

Calvin Hollywood: Die Teilnehmer des Events bekommen einen detaillierten Einblick, wie ich mir mein Unternehmen mit nur vier Stunden Arbeit pro Tag aufgebaut habe. Während meiner Zeit beim Militär (2000 bis 2011) hatte ich leider immer nur die Abende zur Verfügung. Heute ist es so, dass mein komplettes Team – zehn Personen – bis 13 Uhr ihre Aufgaben erledigen und dann machen können, was sie wollen. Sie werden dennoch bis 17 Uhr bezahlt. Wie das alles funktionieren kann, erkläre ich beim Event.

20 Prozent arbeiten, 80 Prozent leben – wie ist das überhaupt möglich?

Hollywood: Aufgrund meiner eigenen Erfahrung, aber auch der Erfahrungen mit meinen Mitarbeitern und Workshopteilnehmern, weiß ich, dass es möglich ist. Es ist allerdings ein Prozess und eine Umstellung. Mit den heutigen, digitalen Optionen stehen uns Möglichkeiten zur Verfügung, welche früher nicht vorhanden waren. Man muss sie allerdings kennen und zu nutzen wissen. Wir sollten wieder viel mehr auf unsere Lebensqualität achten und uns nicht kaputtarbeiten.

Ist der sogenannte „2080-Life-style“ nur für bestimmte Menschen geeignet oder kann ihn jeder umsetzen?

Hollywood: „Zuerst opfert der Mensch seine Zeit, um Geld zu verdienen, später opfert er sein Geld, um wieder mehr Zeit zu haben.“ Jeder der dieses Zitat versteht, kann den 2080 Lifestyle umsetzen. Es ist eine Entscheidung, welche nicht gleich komplett umgesetzt werden muss/sollte. Es ist ein Prozess, der natürlich für jeden umsetzbar ist, der diese Entscheidung getroffen hat. grö

