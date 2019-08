85 Bewohner müssen umziehen

Schwetzingen.Schockiert stehen die 85 Bewohner gegenüber des ehemaligen Hotels Atlanta. Aus den Fenstern steigt noch der Rauch. Vermutlich wegen eines technischen Defektes hat es am Freitag um 7.20 Uhr in der Unterkunft zur Anschlussunterbringung in der Robert-Bosch-Straße 9 gebrannt, teilt die Polizei vor Ort mit. Wie Schwetzingens Bürgermeister Matthias Steffan berichtet, haben sich neun Bewohner leichte Rauchvergiftungen zugezogen, zwei Personen müssen im Krankenhaus behandelt werden.

Die Löscharbeiten sind nach eineinhalb Stunden abgeschlossen. „Glücklicherweise kam es zu keinen schweren Verletzungen,“ sagt Steffan. Das ehemalige Hotel ist hingegen in Mitleidenschaft gezogen worden. Die Schäden seien so erheblich, dass momentan weder Strom noch Wasser fließen. Nur drei Stunden nach Ausbruch des Brandes hat die Stadt in Absprache mit dem Regierungspräsidium Karlsruhe eine Übergangslösung für die Flüchtlinge gefunden. Für zwei Wochen können die Bewohner im Ankunftszentrum des Landes Patrick Henry Village in Heidelberg unterkommen. nina

