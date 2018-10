Über 180 Kinder können gegen Polio geimpft werden

Kinderlähmung, auch Polio genannt, ist auf der Welt noch nicht ganz verschwunden. In zehn Ländern weltweit werden derzeit laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO noch Polio-Infektionen verzeichnet: Afghanistan, Äquatorialguinea, Äthiopien, Irak, Israel, Kamerun, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien. Es seien also die ärmsten Länder der Erde betroffen, heißt es in einer Pressemitteilung des Hebel-Gymnasiums. Wenn aber durch ausreichend verbreitete Impfungen die Übertragungskette endgültig unterbrochen wäre, würde Hoffnung bestehen, dass in wenigen Jahren Kinderlähmung ausgerottet sein wird – was bekanntlich mit den Pockenviren schon gelungen sei.

Innerhalb der Projekttage 2017 hatten 18 Schüler unter der Leitung der Initiatorinnen und Lehrerinnen Linda Ohlmeier und Denise Krug vier Deckel-Sammelboxen gebaut, die nun im Schulhaus und der Mensa verteilt stehen. Seitdem sammeln viele Schüler, Lehrer und Eltern die kleinen Plastikdeckel beispielsweise von Pfandflaschen und werfen diese in die Sammelboxen.

Für je 500 gesammelte Deckel spendet die Verwertungsfirma Geld für eine Impfung. Seit Beginn der Aktion kamen am Hebel-Gymnasium nun über 90 000 Deckel zusammen. Das bedeutet, dass über 180 Kinder vorbeugend gegen Kinderlähmung geimpft werden können. Das Sammeln geht am Hebel-Gymnasium weiter. Was passiert mit den Deckeln? Die Kunststoffdeckel gehen zu einem Verwertungsunternehmen. Dort werden die Plastikteile dem Recyclingkreislauf zugeführt, zu Granulat zerkleinert und dann zu neuen Produkten wie beispielsweise Rohren, Gartenbänken, neuen Kunststoffdeckeln oder Gartenrechen verarbeitet. Letztlich dient diese Aktion auch der Umwelt, weil es den Plastikmüll wiederverwertet.

Der Verein „Deckel drauf“ erhält vom Verwertungsunternehmen eine Gutschrift. Diese Gelder werden ohne Abzug an den Verein Rotary Gemeindienst Deutschland überwiesen, der die Gelder aus Deutschland für das weltweite Projekt „End Polio Now“ verwaltet. Von diesen Geldern werden dann die Schluckimpfungen finanziert. bs

