Anzeige

Eine neuere Erscheinung ist in ihren Auswirkungen noch nicht abzusehen: Die Gyrocopter oder Tragschrauber, die entfernt mit einem Hubschrauber verglichen werden können. Flugschulen bieten Rundflüge und Seminare an und werben bereits mit dem Traum, den eigenen Gyrocopter für den Weg zur Arbeit oder den Kurzurlaub zu nutzen. Auch dieser Teil des „Verkehrsaufkommens“ wird also weiter zunehmen.

Nicht erst dann stellt sich die Frage eines guten Miteinanders. Die Freude am Hobby in der Luft und der Schutz der Privatsphäre von vielen wird zwar sicher rechtlich immer engmaschiger geregelt werden, wichtiger erscheint jedoch die Einsicht. Neben den täglichen Auseinandersetzungen auf der Straße brauchen wir gewiss kein neues „Kampfgebiet“.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 04.05.2018