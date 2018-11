Über Höhen und Tiefen

„Ich überleb’s!“, singt Dunja Rajter die Cover-Version von Gloria Gaynors „I will survive“ und betitelt damit prägende Ereignisse ihres Lebens, die die Schauspielerin, Sängerin und engagierte Tierschützerin, die am Mittwoch, 28. November, 20 Uhr, in die alte Wollfabrik kommt, bis heute bewegen.

Auf ihrer musikalischen Lesereise stellt sie ihr Buch „Nur nicht aus Liebe weinen“ vor, das diese Höhen und Tiefen ihres Lebens zusammenfasst. Dabei hat sie ihre Geschichte und die ihrer Familie aufgeschrieben, inspiriert von der Geburt ihrer Enkelin, die vor zwei Jahren zur Welt kam. „Ich habe jedes Kapitel mit einer Nachricht an sie versehen“, erklärt die 71-Jährige.

Einen zentralen Platz in ihrer Lebensgeschichte nimmt die Trennung von Ex-Mann Les Humphries ein, den sie 1972 heiratete, als er mit seinen „Singers“ große Erfolge feierte. Beide galten damals als Deutschlands glamourösesten Promi-Traumpaar. Weiter erzählt Rajter, geboren im kommunistisch geprägten Jugoslawien, von ihren Spendenaktionen für ihre Landsleute während des Balkankrieges. So begleitete sie den ersten Hilfskonvoi nach Kroatien und gerät unter Beschuss. cat

