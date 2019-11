Ab aufs Meer

Rechtzeitig, vor dem Weihnachtsfest und noch im Jubiläums-Jahr der Stadt 1250 Jahre, ist die neu besungene CD mit 18 Liedern von der Marinekameradschaft des Seemannschors Hockenheim in den Handel gekommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Vom Anfangstitel „Moin Moin“ über „Endlos sind jene Meere“ und „Schwer mit den Schätzen“ bis hin zum Finaltitel „Danke-Schön“ ist, wie der Vorsitzende feststellte, ein Blumenstrauß seemännischer Lieder zusammengestellt worden. Es sind auch Solos von Kurt Stohner, Rolf Zintel, Wolfgang Rahner sowie von Herbert Kögel, der vom „Kaptän Kruse“ berichtet, zu hören. Die dritte CD mit dem Titel „Moin Moin“ in Stadt und Land kostet 11 Euro, bei Herbert Kögel, Bürgermeister-Hund-Straße 4, bei Filbert Schreib-& Spielwaren, Obere Hauptstraße 7, und in der Druckerei Weinmann in der Karlsruher Straße 13. zg

