Ab in den Norden

Die Reisegruppe der Altherrenmannschaft des FC Badenia Hirschacker geht auf Tour. Der Bus und das Hotel sind schon reserviert. Vom 27. September bis 1. Oktober dieses Jahres fahren die Kurpfälzer in die Region Bremen/Bremerhaven, Cuxhaven und das „Alte Land“ mit Buxtehude und Stade. Cheforganisator Bernd Petri hat bereits ein Programm zusammengestellt, heißt es seitens des Vereins.

Gestartet wird am Badenia-Clubhaus mit einem modernen Reisebus in die Altstadt von Bremen in das gebuchte Hotel. Programmpunkte sind am ersten Tag die Stadtrundfahrt mit dem Bus und danach eine Stadtführung durch die Altstadt mit Rathausbesichtigung. Der Abend steht zur freien Verfügung.

Nach dem Frühstück am zweiten Tag startet die Gruppe mit der Fahrt über Buxtehude inklusive Stadtführung ins „Alte Land“ mit Mittagessen auf einem Apfelhof. Im Anschluss geht es weiter in die Hansestadt Stade mit Altstadtbesichtigung und einem weiteren Besuch eines Apfelhofs mit Kaffee und Kuchen.

Für den letzten Tag ist ein Ausflug nach Cuxhaven geplant. Dort geht’s auf eine Stadtführung, der Fischereihafen, die Kugelbake und das Wattenmeer Besucherzentrum werden angesteuert. Nach dem Mittagessen führt die Tour nach Bremerhaven, erneut mit einer Stadtbesichtigung. Das Schifffahrtsmuseum mit dem U-Boot Wilhelm Bauer ist dabei sicher einer der Höhepunkte. Den Tag schließt ein gemeinsames Abendessen ab, bevor es am Folgetag nach Hause geht. Im Ablaufplan kann es noch kleine Veränderungen geben.

Für interessierte Nichtmitglieder stehen noch Plätze zur Verfügung. Auskünfte erteilt Hanspeter Wartenberg, Telefon 06202/2 16 91 oder 0173/94 21 738. zg

