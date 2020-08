Ab sofort geht’s wieder bis zum Sanitätshaus Schuh

Der Umbau der Karlsruher Straße kommt weiterhin gut voran, teilt die Stadt mit. Rund einen Monat früher als angedacht wechselte die Baustelle in den dritten Abschnitt zwischen Sanitäts- und Ärztehaus und der Einmündung Forsthausstraße.

Dadurch änderte sich in erster Linie die Anfahrbarkeit des Sanitäts- hauses Schuh. Dieses ist jetzt vom Schlossplatz kommend über das bereits sanierte Teilstück der Karlsruher Straße aus erreichbar. Aus dieser Richtung ist auch weiterhin die Tiefgarage Schlossquartier anzufahren.

Die Tiefgarage ist zudem uneingeschränkt nutzbar, das heißt die Ein- und Ausfahrt erfolgt wieder in getrennten Spuren wie vor der Baumaßnahme. Von der Schlossgarage und vom Sanitäts- und Ärztehaus kommend können die Fahrzeuge in gegenseitiger Rücksichtnahme in Richtung Schlossplatz aus der Straße ausfahren. Die Forsthausstraße ist weiterhin über den bisherigen Zufahrtsweg aus südlicher Richtung über die Clementine-Bassermann-Straße erreichbar.

Der dritte Bauabschnitt zwischen Sanitäts- und Ärztehaus und der Forsthausstraße ist der kleinste Bauabschnitt. Voraussichtlich Mitte Oktober wird die Baustelle dann in den vierten Bauabschnitt wechseln, kündigt die Stadtverwaltung an. zg

