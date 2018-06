Anzeige

Die „Dancing Queens“ kommen in die Alte Wollfabrik: Das ABBA-Duo mit Carmen und Maria tritt in original ABBA-Kostümen auf und fungiert vor dem Spiel Deutschland gegen Schweden am Samstag, 23. Juni, 20 Uhr, als treffsicherer Einheizer. Die Damen treten ab 19 Uhr in der Wollfabrik auf, die Public Viewing innen und außen auf Flatscreens sowie einer großen Leinwand anbietet. Um 18 Uhr ist Einlass bei freiem Eintritt und freier Platzwahl. Nach dem Spiel treten die Damen mit Show und Tanz wieder auf. / kaba