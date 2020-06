Abendandacht mit reichlich Abstand

Im Zuge der schrittweisen Corona-Öffnungen lädt die evangelische Kirchengemeinde am Schlossplatz 9 zu folgenden Veranstaltungen ein: Zoomchat mit Input zu einem aktuellen Bibeltext findet am Mittwoch, 17. Juni, 20 Uhr statt, heißt es in einer Pressemitteilung. Eine Abendandacht mit Gebet (bitte aktuelle Hygienebestimmungen beachten) gibt es am Freitag, 19. Juni, 19.30 Uhr für Interessierte und einen „Whatsapp-Gottesdienst“ mit Online-Predigt, am Sonntag, 21. Juni, 10.30 Uhr.

Die Treffen des Hauskreises in Privathäusern finden je nach aktueller Lage nach und nach wieder statt. Wer daran teilnehmen will, meldet sich bei den Verantwortlichen. Für die Jungschar (acht bis zwölf Jahre) plant die Kirchengemeinde ab sofort zunächst Open-Air-Aktionen wie beispielsweise Fahrradtouren oder Ausflüge in die Natur. zg

Info: Bei Interesse gibt es mehr Infos unter Telefon 06202/1 27 09 35 oder auf der Internetseite www.schlossplatz9.de

