Anzeige

Fantasie bis zum Abwinken, farbenfrohe Bilder und große Buchstaben sind die Zutaten für Kinderliteratur. Leseratten und solche, die es gerade werden können, tummeln sich beim Leseabend in der Hirschacker-Grundschule. Viele Eltern sind mitgekommen und sorgen für duftende Waffeln, Würstchen, Muffins und Getränke, denn: ist Leseabend in der Schule, kommt Barbara Hennl-Goll von der Bücherinsel vorbei. Sie hat dann kistenweise coole Schmöker für die Schüler im Gepäck. Das Beste ist aber, dass sie aus einigen vorliest und erzählt, was so alles passiert. „Vorlesen ist ganz wichtig von Anfang an“, sagt sie.

Das Foyer gleicht an diesem Abend einem Riesen-Mattenlager, das die Schüler mit Kuscheldecken, Lieblingstieren und Kissen belegen. Warm eingemummelt lauschen sie Hennl-Goll, die zuerst in die Welt der „Villa Wunderbar“ (Loewe) entführt, in die Waschbär Henri einzieht. Linnea Svensson – das Pseudonym steht für die beiden Autorinnen Sandra Grimm und Ann-Katrin Heger –hat die Sammlung mit Großfamiliengeschichten geschrieben. Die Kinder Matilda und Joschi, die in der Villa leben, finden in ihm einen sehr ausgefallenen Freund und Spielkameraden, mit dem sie allerlei erleben. Toll ist natürlich, dass Henri auch ein Herz für andere Tiere hat: er rettet nämlich eine Mäusefamilie. Viele Abenteuer erlebt das Trio gemeinsam, die die Kinder immer wieder zum Kichern anregen. „Das ist ein Buch für Mädchen und Jungs“, schildert die Buchhändlerin.

„Storm oder die Erfindung des Fußballs“ (Carlsen), geschrieben von Jan Birk, ordnet sie dann eher den Jungen zu. „Spielen hier auch Mädchen Fußball?“, will sie von den Grundschülern wissen – und tatsächlich gibt es einige Mädels, die gerne kicken. Still wird es, als sie von Storm vorzulesen anfängt. Storm lebte vor 1000 Jahren, „in einer Zeit, in der manche Völker lange Zopfbärte trugen und nicht besonders nett waren“, beschreibt der Autor die Wikinger.