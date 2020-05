Abenteuer mit Lotta und Greg erleben

Gemütlich in den Sessel setzen oder auf dem Balkon oder der Terrasse die Sonne genießen. Dabei ein gutes Buch in der Hand – und lesen. Schriftsteller weltweit haben sich darauf spezialisiert, Kinderbücher zu schreiben und den Mädchen und Jungen eine Freude zu machen. Güldane Arflan von der Buchhandlung Kieser und Barbara Hennl-Goll von der Bücherinsel geben Tipps für eine spannende Lektüre und Spiele aber auch Ideen zum Homeschooling.

Um auf andere Art und Weise zu lernen und das Gehirn fit zu halten, empfiehlt Hennl-Goll „Mathe für Minecrafter“ – Text- und Rechenaufgaben für Grundschulklassen im Stil der beliebten Videospielserie. „Das kommt vor allem bei den Jungen total gut an, aber ist natürlich auch für Mädchen geeignet“, sagt Hennl-Goll mit einem Augenzwinkern. Um spielerisch das Wissen zu stärken, gibt es vom „Moses-Verlag“ verschiedene Quiz in den Bereichen Allgemeinwissen, Fußball und rund um die Erde. Für Kinder, die sich für Geografie und Erdkunde interessieren, hat Hennl-Goll auch etwas parat. Von Tim Marshall „Was unsere Welt zusammenhält – Die Macht der Geografie für Kinder“. „Das ist vor allem für interessierte Kinder gut geeignet – ansonsten könnte es für sie langweilig werden“, sagt sie. Und wer dann noch nicht genug hat, kann noch Rätsel lösen. Arflan zeigt von Stefan Heine die „Lieblingsrätsel“. Dabei werden die Kenntnisse von Logik und Zahlen oder von Wörtern und Wissen abgefragt – „das ist dann eher spielerisch“.

Reihe für Erstleser

Was Lektüre für Erstleser und Jungleser angeht, sind Güldane Arflan und Barbara Hennl-Goll sich in einem einig – die Buchreihe „Die Schule der magischen Tiere“ von Margit Auer. Denn diese gibt es nicht nur für Kinder ab acht Jahren, sondern mittlerweile auch für Erstleser ab sechs Jahren. Für die Jungen empfiehlt Arflan weiterhin Gregs Tagebuch, „denn das ist noch immer angesagt“. Eine ähnliche Lektüre hat Hennl-Goll für die Mädchen parat „Mein Lottal-Leben“ der deutschen Autorin Alice Pantermüller.

Ein Augenmerk wirft die Buchhändlerin Hennl-Goll auch auf Bilderbücher, die sie im Sortiment hat. „Die sind nicht nur für die Kleinen, sondern auch mal für den Papa geeignet, wenn er schlecht drauf ist“, sagt sie und lacht. „Jim ist mies drauf“ von Suzanne Lang und „Grummelfrosch“ von Ed Vere sind ihre Favoriten – denn gute Laune ist beim Durchblättern garantiert. Und um bei den Bildern zu bleiben, wechselt Hennl-Goll in das Metier von „Graphic Novel“ – Comics im Buchformat. „Ich finde es nicht verwerflich, auch so was mal zu lesen. Auch wenn das Lehrer vielleicht anders sehen“, sagt sie und greift zu Anke Kuhls „Manno! Alles genau so in echt passiert“, das in Comic-Episoden von der Kindheit der kleinen Anke in einer hessischen Kleinstadt erzählt.

Als persönliche Empfehlung gibt Güldane Arflan „Scarlett – Ein Löffelchen Geheimnis und der Duft von Magie“ von Laurel Remington sowie „Wunder, sieh mich nicht an“, von Raquel J. Palacio mit auf den Weg. Sie betont, „dass dies auch Bücher sind, die Erwachsene lesen können. Sie haben noch mal einen anderen Blick darauf“.

Barbara Hennl-Goll ist von „Der Junge aus der letzten Reihe“ der englischen Autorin Onjali Q. Raúf angetan. „Es spielt in England, geht um Flüchtlinge und ist nah an der aktuellen Zeit und mit dem Buckingham Palace bekommt es noch einen royalen Touch“, sagt sie.

