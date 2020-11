Abfallkalender für 2021 wird verteilt

Region.Egal ob in der klassischen Druckversion, als iCalendar auf der Homepage oder in der App – der AVR- Abfallkalender informiert auch im kommenden Jahr mit allen wichtigen Terminen auf einen Blick, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bis Ende Dezember 2020 erhält jeder Haushalt im Rhein-Neckar-Kreis einen Abfallkalender mit sämtlichen Abfuhr- und Schadstoffterminen der jeweiligen Stadt oder Gemeinde. Verschiebungen durch Feiertage sind im Kalender berücksichtigt und durch ein rotes Ausrufezei-chen gekennzeichnet.

Alle Abfuhrtermine für 2021 sind auch unter www.avr-kommunal.de als iCalendar zum Download verfügbar.

Noch einfacher geht es mit der AVR-Abfall-App: Sämtliche Termine können direkt auf das Smartphone übertragen werden und mit der Erinnerungsfunktion gerät kein Abholtag mehr in Vergessenheit. Darüber hinaus finden mittlerweile über 45 000 App-Nutzer weitere nützliche Informationen, wie ein ausführliches Abfall-ABC, sämtliche Adressen und Öffnungszeiten sowie den beliebten Tausch- und Verschenkmarkt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 28.11.2020