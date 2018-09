Abgabe von Schadstoffen

Ketsch.Bei der Schadstoffsammlung der Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises mbH (AVR) können am Freitag, 18. Juni, von 11.30 bis 14.30 Uhr Sonderabfälle beim AVR-Umweltmobil an der Abfallumladeanlage Ketsch abgegeben werden. Die Schadstoffe sollten aus Sicherheitsgründen in der Originalverpackung angeliefert werden und auslaufsicher verpackt sein, außerdem dürfen die einzelnen

...