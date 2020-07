Abnahmetermin für das Sportabzeichen

Der einzige Abnahmetermine für das Deutschen Sportabzeichen findet in diesem Jahr für die leichtathletischen Disziplinen auf der Anlage des städtischen Stadions am Samstag, 22. August, statt.

Wegen der Corona-Krise konnte bisher kein Training und auch keine Abnahme im Stadion erfolgen. Die Stadt Schwetzingen hat nun zusammen mit dem Turnverein (TV) 1864 einen Termin freigegeben, heißt es in einer Mitteilung.

Dabei kann das Team des TV alle leichtathletischen Disziplinen abnehmen, also vom Hochsprung über Ballwurf bis hin zu Sprint und Ausdauerläufen. Eine Anmeldung in der TV-Geschäftsstelle oder per E-Mail an norbert@theobald-media.de ist verpflichtend. Zur Abnahme der Schwimmdisziplinen sind im Bellamar die Schwimmmeister berechtigt. zg

