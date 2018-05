Anzeige

Jetzt knabbert der große Bagger an den Abrisshäusern in der Mannheimer Straße und bald schon wird hier ein großes Loch klaffen, um einem neuen Wohn- und Geschäftshaus Platz zu machen. Die Firma Renovativ baut für die Mannheimer Familienbäckerei Grimminger hier ein großes Konditorei-Café mit Außenterrasse. In den Obergeschossen werden hochwertige Eigentumswohnungen mit Dachterrassen entstehen (SZ berichtete). Die Bauarbeiten dürften einen Zeitraum bis Ende Sommer 2019 in Anspruch nehmen, wobei man schon bis zum Einbruch des Winters unter Dach sein möchte.

In der Fußgängerzone entstehen durch die Bauarbeiten vor allem in den nächsten Tagen massive Einschränkungen, da der Bauschutt über die Heidelberger Straße und die Kleinen Planken abgefahren werden muss. Auch eine Durchfahrt ist derzeit nicht möglich. Zulieferer im vorderen Bereich müssen wenden und zum Schlossplatz ausfahren. jüg