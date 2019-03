ABS reicht achtköpfige Liste ein

© spd

„Welche Kommunalpolitik wollen wir in Schwetzingen?“, war die Fragestellung unter der sich die Mitglieder und die Kandidaten der Aktiven Bürger Schwetzingen (ABS) für die Kommunalwahl zusammengesetzt haben, um ein Konzept zu erarbeiten. „Der ABS stellt mit seinen Kandidaten ein für die Arbeit im Gemeinrat gerüstetes Team – ein Team und keine Einzelkämpfer“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der ABS baut auf die Themen aus dem Bürgermeisterwahlkampf 2016. Beide damalige Kandidaten sind Mitglieder der Gruppierung Aktive Bürger für Gemeinden mit Zukunft. Reinhard Koepke will sich aus gesundheitlichen Gründen nicht in den Kommunalwahlkampf einbringen. Aber mit Haydar Sahin hat der ABS einen Spitzenkandidaten auf der Liste, der sich gewissenhaft auf die Aufgaben eines Stadtrates vorbereitet, in dem er an der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Kaiserslautern ein viersemestriges, nebenberufliches Studium der Verwaltungswissenschaften begonnen hat.

Transparenz als hohes Gut

Als Motto für den Kommunalwahlkampf wählte man „Für die Schwetzinger Bürger – mit den Schwetzinger Bürgern“. In den vergangenen Jahren hätten sich zahlreiche neue Aspekte in der Kommunalpolitik entwickelt, die man in die Gemeindearbeit einbringen wolle. So sei Transparenz der Entscheidungen des Gemeinderates und der -verwaltung ein hohes Gut. Aber auch Aspekte der Gemeinwohlökonomie würden in der Arbeit des ABS einen breiten Raum einnehmen.

Gerade der Bereich des Wohnungsbaus und der Schaffung von preiswertem Wohnraum bietet eine Plattform dies im Sinne der Bürger und der zukünftigen Bürger umzusetzen. Mit den von den übergeordneten Behörden und Institutionen bereitgestellten Mittel sollten verantwortungsbewusst und im Sinne der Bürger eingesetzt werden, erklären die Kandidaten.

Sicher werde man nicht ohne private Investoren auskommen, aber dies müsse mit Augenmaß erfolgen und es müsse heißen „Schwetzinger Bürger first“. Grund und Boden seien nicht vermehrbar – mit seiner Nutzung oder Verwertung müsse sorgsam umgegangen werden. „So werden wir sehr viel Gewicht darauflegen, dass wesentliche Entscheidungen einer Bewertung der Gemeinwohlmatrix unterzogen werden – es geht im Besonderen auch um demokratische Strukturen innerhalb der Verwaltung und einen ausreichenden Personalbestand“, so der ABS-Spitzenkandidat.

Bürgerbeteiligung solle keine Alibiaktion sein. Die Gestaltungssatzung werde zeigen, welche Aspekte der Bürger aus drei Workshops in die neue Gestaltungssatzung einfließen würden. Bevor sie im Gemeinderat beschlossen würde, so ABS, sollten die Inhalte auf die Anregungen der Bürger überprüft werden.

Visionen und Anregungen

„Wir werden den Schwetzinger Bürgern in den kommenden Veranstaltungen unsere Visionen und Anregungen vortragen und mit ihnen über die Ausgestaltung diskutieren – sei es ein durch Jugendliche in Selbstverwaltung geführtes Jugendzentrum oder eine bürgernahe Verkehrspolitik“, wird betont.

Gerade die Möglichkeiten des regionalen Klimaschutzes gelte es zu fördern. „Was uns besonders am Herzen liegt ist die Bürger Schwetzingens zur aktiven Mitarbeit in der kommunalen Politik zu motivieren und zu ermutigen ihr Anliegen vorzubringen“, heißt es abschließend in der Presseerklärung. zg

