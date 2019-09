Abschied dreier Glücksfälle

Einen kleinen Aderlass musste die Schwetzinger Bildungslandschaft gestern hinnehmen. Gleich drei Mitarbeiterinnen musste Oberbürgermeister Dr. René Pöltl ziehen lassen. Und das sei gar nicht so leicht, denn sie hätten das Gesicht der Stadt in den Bereichen Schule und Kindertagesstätte enorm geprägt. Neben den beiden Schulsekretärinnen Juliane Karrer von der Schimper-Gemeinschaftsschule und Elke Cirillo von der Südstadtschule, verlässt auch die stellvertretende Leiterin des Kindergartens „Spatzennest“, Christina Manke, das kurfürstliche Schiff. Als kleiner Trost über die drei Abschiede blieb nur die Ehrung für Regine Przywara für ihr 25. Dienstjubiläum als Erzieherin im Kindergarten der Werkstraße, die der Stadt noch eine Weile erhalten bleibe.

Przywara kam im Mai 1993 zur Stadt und erwies sich, so Pöltl, schnell als unersetzliche Kraft. „Ihre Entscheidung nach Schwetzingen zu kommen, erwies sich für uns als Glücksfall.“ Nun im Bereich Ganztageskrippe aktiv, sei sie ein Aktivposten, der sich engagiert um die ganz Kleinen kümmert.

Ebenfalls einen beachtlichen Weg legte Juliane Karrer zurück. Vom Ausgangspunkt Bankenlehre über Sachbearbeiterin in der Bußgeldstelle bis zur Schulsekretärin in der Schimper-Gemeinschaftsschule habe auch sie einiges gesehen. Am Ende sei es eine gute Entscheidung gewesen, das letzte Berufsjahrzehnt an der Schule zu verbringen. Erste Anlaufstelle für eine Schule im Wandel zu sein, sei eine herausforderungsvolle Aufgabe, die sie stets mit Engagement und Bravour bewältigte, was Schulleiter Florian Nohl bestätigte.

Im Fall Cirillo sind es nicht zehn, sondern 25 Jahre im ersten Zimmer der Schule. Für Pöltl, dessen Kinder ebenfalls diese Schule besuchten, ging eine kleine Ära zu Ende. Gelassen und souverän habe sie der Schule ein freundliches Gesicht gegeben und nebenbei alle Aufgaben gemeistert. Auch für sie galt, dass der Wechsel aus dem Berufsfeld Groß- und Außenhandelskauffrau in die Schule aus Schwetzinger Sicht ohne Frage ein Glücksfall darstellte. Kerstin Sittinger, Rektorin der Südstadtschule, ließ beim Abschied kein Zweifel daran, dass hier eine verlässliche und enorme Kraft die Schule verlässt.

Beachtlicher Einschnitt

Ein Satz, den auch Elke Heuser, die Leiterin des Kindergartens „Spatzennest“, für Christina Manke dick unterstrich. Manke kam nach ihrer Ausbildung zur Erzieherin und einer Zwischenstation in Mannheim 1987 als Leiterin der Kindertagesstätte nach Schwetzingen. 1995 übernahm die Stadt den Kindergarten, so dass Manke städtische Angestellte wurde. Auch sie nun nach so vielen Jahren gehen zu lassen, stelle für das Spatzennest einen beachtlichen Einschnitt dar. Aber, wie Nicole Blem vom Personalrat sagte, „durch jeden Abschied entsteht immer auch Neues“. Angesichts der langjährigen Treue zum Arbeitgeber Schwetzingen hielt Blem es übrigens für ausgemacht, dass die Stadt kein ganz schlechter Arbeitgeber sein könne. Ein Satz, der bei den vier Damen auf ungeteilte Zustimmung stieß. ske

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 26.09.2019