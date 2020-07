Abschied im Sience-Fiction-Stil

„Wir schreiben das Corona-Jahr 2020. Unsere Abschlussjahrgänge waren jahrelang unterwegs, um fremde Lerninhalte und neues Wissen zu erforschen“, tönte es untermalt vom Starship-Sound durch die Lautsprecher der Carl-Theodor-Schule (CTS). Aufgrund der geltenden Abstands- und Hygieneregeln hatte sich die Schulleitung etwas Besonderes einfallen lassen, um die 167 Absolventen von Berufskolleg und Wirtschaftsgymnasium (45 Berufskollegschüler des BK2 und BKFH sowie 121 Abiturienten) gebührend zu verabschieden.

Mit einer kreativen Durchsage im Science-Fiction-Stil richteten sich Schulleiterin Heide-Rose Gönner und Abteilungsleiterin Uta Winter an die gesamte Schulgemeinde und beschrieben den Weg, den die diesjährigen Prüfungsjahrgänge beschritten hatten und würdigten die Leistung der Schülerinnen und Schüler, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Anschließend händigten die Klassenlehrerinnen und -lehrer in verschiedenen Klassenräumen ihren Schützlingen die Abschlusszeugnisse aus, bevor sich die Commando-Crew erneut über die Lautsprecher meldete: „Nachricht an Brücke, Nachricht an Brücke: Wir haben ein Problem mit dem Warpkern, wir können die Schüler nicht aus dem Schulhaus beamen.“

Doch auch für dieses Problem fand die krisenerprobte Mannschaft rasch eine Lösung und forderte die Absolventen auf, sich mit Abstand zum Ausgang zu begeben. Dort standen ihre Fachlehrer am roten Teppich Spalier und verabschiedeten so mit Blumen und Applaus einen Jahrgang, der pandemiebedingt einem Prüfungsabenteuer ausgesetzt war wie kein Absolventenjahrgang zuvor. cmey/zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 27.07.2020