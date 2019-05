Abschied und Beerdigung

Einen geliebten Menschen zu verlieren ist das Schlimmste, was es gibt. Ist es dazu das eigene Kind, bricht für die Eltern eine Welt zusammen. Es kommt vor, dass Kinder mit einem Geburtsgewicht unter 500 Gramm geboren werden und nicht lebensfähig sind oder schon im Mutterleib die Augen für immer schließen.

Die Klinikseelsorgerinnen Evelyn Spitaler und Sabrina Aras aus dem GRN-Klinikum spenden Trost, sind Ansprechpartner in dieser schweren Zeit für Mütter und Väter. Am Freitag, 10. Mai, gibt es um 14.30 Uhr für Eltern stillgeborener Kinder die Möglichkeit in einem Trauergottesdienst Abschied zu nehmen. Er findet in der Kapelle des Friedhofes statt. Anschließend werden die Kleinen im Garten der Sternenkinder beigesetzt.

Dazu sind nicht nur Eltern und Zugehörige der beizusetzenden Kinder eingeladen, sondern auch Familien, die vor längerer Zeit ein Kind verloren haben. Der Trauergottesdienst wird von den beiden Klinikseelsorgerinnen Evelyn Spitaler und Sabrina Aras gestaltet. Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer sorgt für den musikalischen Teil. zg

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 04.05.2019