Mehr noch als sonst stehen die Tage zwischen Gründonnerstag und Ostern in der evangelischen Kirchengemeinde im Zeichen von Abschied und Neubeginn. Die Christen gedenken der letzten Tage Jesu Christi in Jerusalem, seines Todes und der alle Vorstellungen sprengenden Auferstehung. Gleichzeitig verabschieden sie in Schwetzingen ihrem langjährigen Pfarrer Thilo Müller, der die Kirchengemeinde nach mehr als 14 Jahren verlässt. Und schließlich wird die neue Gemeindediakonin Margit Rothe in ihr Amt eingeführt und der Pfarrer im Probedienst Mathis Goseberg vorgestellt.

Heute, am Gründonnerstag, gestaltet Pfarrer Thilo Müller den Gottesdienst mit Abendmahl und gemeinsamem Essen um 19 Uhr im Melanchthon-Gemeindehaus. Dabei können sich die Gemeindeglieder von Thilo Müller verabschieden und ihre guten Wünsche in einem ausliegenden Buch niederschreiben. Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer und der Kirchenchor gestalten diesen Gottesdienst mit.

Am Karfreitag, 30. März, feiern die Pfarrer Thilo Müller und Mathis Goseberg gemeinsam den Gottesdienst mit Abendmahl um 10 Uhr in der Stadtkirche. Der Kirchenchor unter Detlev Helmer und Almut Werner (Blockflöte) gestalten die Musik zum dunkelsten Tag des Kirchenjahres.