Abschlussklasse tanzt Münchner Polka im Palais Hirsch

In einem Kreis haben sich die Schüler der Maurus-Gerle-Schule aus dem bayrischen Karlshuld aufgestellt. Als kleine Generalprobe vor ihrer Abschlussfeier tanzten sie im Palais Hirsch die Münchner Polka.

Zwei Schritte nach rechts, zwei nach links. Die Handflächen klatschen erst auf die Oberschenkel, dann einmal in die eigenen Hände und dreimal gegen die Handflächen des Partners. Die zwölf Mädchen und 13 Jungen der zehnten Klasse haben vor zwei Wochen erst ihre Abschlussprüfung absolviert – und dürfen ihren Realschulabschluss jetzt mit einer Klassenfahrt feiern.

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl empfing die Schüler aus der Partnerstadt und zeigte sich von der Münchner Polka und einem weiteren Tanz namens „Hiatamadl“ sichtlich beeindruckt.

Zeitreise in die Geschichte

„Seit 200 Jahren ist Schwetzingen bereits mit Karlshuld verbunden“, erklärte der Oberbürgermeister und führte die Schüler in einer kurzen Zeitreise durch die Geschichte. „Eigentlich sind wir die Wurzeln von Karlshuld, beziehungsweise Neuschwetzingen.“ Bis Freitag sind die beiden Lehrer Silvia Lederer und Johannes Schiekofer mit den Jugendlichen unterwegs – wie auch im vergangenen Jahr sei Schwetzingen der erste Halt der Abschlussfahrt.

„Wir werden jetzt direkt in den Schlossgarten gehen und ihn uns ansehen. Es ist so schön, dass hier alles fußläufig ist und auch der Schlossplatz ist am Abend sehr gemütlich und sehenswert“, sagte Lederer.

Aller guten Dinge sind drei“, erklärte Schiekofer und verwies so auf den dritten Besuch von Karlshuld in Schwetzingen. „Unsere Schüler können nach den anstrengenden Prüfungen nun die Flügel hängenlassen, alle haben nämlich ihren Abschluss bestanden.“

Das Pflänzchen dieser Partnerstadt müsse man richtig gießen – da waren sich Johannes Schiekofer und und Oberbürgermeister Pöltl einig. „Vielleicht können die künftigen Schüler auch mal in einer Gastfamilie wohnen, um die Stadt noch besser kennenzulernen“, sagte er und bekam für diesen Vorschlag große Zustimmung. nina

