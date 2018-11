„Absolut geiler Sänger“

War es doch Freddie Mercury mit der restlichen Queen-Formation, der am Samstag die Alte Wollfabrik zum Beben brachte und den so unverkennbaren Sound der britischen Kultband wiederaufleben ließ? Allein vom Zuhören war kaum ein Unterschied festzustellen – nur die Optik verriet Sascha Krebs, den Sänger der Coverband „The Queen Kings“. Diese machten in der

...