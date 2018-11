Abstimmen für den Titel

Ist Schwetzingen eine „Best Christmas City“ – die beste Weihnachtsstadt – und was macht sie dazu? Agieren Stadtmarketing, Handel, Gastronomie und andere Wirtschafts- und Sozialpartner in kooperativen Projekten? Die „Christmasworld“ der Messe Frankfurt GmbH sucht gemeinsam mit der Bundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland (bcsd) und dem Fachmagazin Public Marketing die Stadt mit der besten Kampagne in der Vorweihnachtszeit.

Die Veranstalter der Stadtverwaltung sind überzeugt, mit ihrem besonderen Konzept das Zusammenspiel von Gastronomie, Einzelhandel und kulturellem Rahmenprogramm ideal auf die Beine gestellt zu haben – der stimmungsvolle „Kurfürstliche Weihnachtsmarkt“ ist das Ergebnis dieser guten Zusammenarbeit, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Motto: Klein, aber fein

Dass der Weihnachtsmarkt in Schwetzingen gut angenommen wird, ist bekannt: Der Erfolg lässt sich in den mittlerweile deutlich gestiegenen Übernachtungszahlen feststellen. „Klein, aber fein“ so die Devise der Veranstalter. Der durch stimmungsvolle Lichtilluminationen vor einzigartiger Schlosskulisse eingebettete Weihnachtsmarkt ist nicht nur in der Region, sondern auch darüber hinaus als Kleinod unter den Weihnachtsmärkten beliebt. Auch der ADAC zählte den „Kurfürstlichen Weihnachtsmarkt“ in Schwetzingen im vergangenen Jahr „zu den zwölf schönsten Weihnachtsmärkten in Deutschland“. zg

Info: Die Stadt freut sich über die Teilnahme am Voting unter: https://bestchristmascity.de/

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 22.11.2018