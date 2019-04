Abwechslung auf der großen Kleinkunstmeile

Neben der Tuesday Night Live, die sich an jedem zweiten Dienstag im Montag neu erfindet und mittlerweile Kultstatus hat, wird es ab dem Herbst in der Alten Wollfabrik ein weiteres Veranstaltungsformat geben, das die Welt der Musik auf wunderbare Weise mit anderen Künsten verbindet. Bei der Veranstaltungsreihe „Musik plus extra“ darf sich das Publikum der Wollfabrik nicht nur auf eine Extraportion Musik freuen sondern auch auf zusätzliche Attraktionen wechselnder anderer Künste wie der Artistik, des Kabaretts, der Comedy oder aus der Welt der Genüsse wie Wein und Schokolade. „Musik plus extra“ findet ab September immer am letzten Donnerstag im Monat statt. Hier ein erster Überblick über die Veranstaltungen, die noch dieses Jahr laufen.

Für den Auftakt sorgt am Donnerstag, 26. September, das Trio Grande. Die Freude am Leben, am Lieben und Lachen wird dabei in ganz eigenen musikalischen Welten virtuos gelebt und zelebriert. Ihre Musik entstammt dem Zirkus, den Jazzclubs, den französischen Cafés und den Weisen des fahrenden Volkes – der Opera Buffa und der großen Bühne, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters. Ein Höhepunkt des Abends ist der Auftritt des Artistikduos Elabö, das im Flair eines Stummfilms das Publikum mit Auszügen aus der mehrfach preisgekrönten Show „Schachmatt“ in die Welt eines Schachspiels entführt, das auf amüsante und poetische Weise aus dem Ruder läuft.

Und das alles im Kopfstand

Der aus einer berühmten Antipodenfamilie (Fußjongleure) stammende Kopfstandequilibrist Rodolfo Reyes zeigt dann artistisches Können in neuen Dimensionen. Denn was die meisten Menschen nicht einmal stehend mit Händen bewältigen können, macht er in freiem Kopfstand mit seinen Füßen. Terisa Martin erweckt das alte Hula-Hoop- Spiel mit Charme und Tempo zu neuem Leben, heißt es weiter.

Das richtige Gespür, welcher Song zu welcher Zeit am besten passt, gepaart mit einem nahezu unerschöpflichen Repertoire – das sind die besonderen Stärken der Freddy Wonder Combo! In über 30 Jahren auf der Bühne hat sich die Band rund um Freddy Wonder in der Region Kultstatus erspielt. Am Donnerstag, 24. Oktober, treffen die charismatischen Musikerpersönlichkeiten auf Bellowski, der mit seinen unglaublichen Skulpturen und Gebilden aus Wasser und Seife als einer der weltbesten Schaumschläger gilt. Dabei kreiert er Träume aus Wasser und Seife, die im Augenblick ihres Entstehens zerplatzen, aber in zauberhafter Erinnerung bleiben.

Am Donnerstag, 28. November, gibt es besondere Musik für echte Genießer – die einzigartige Schokoladenkonzert-Tour von Christina Rommelt und ihrer Band. Die Pop-sängerin überzieht quer durch Deutschland ausgewählte Konzert-bühnen mit einem Hauch aus Schokolade. Ein Chocolatier bereitet Köstlichkeiten, die von Schokoladenmädchen serviert werden. Ein Festival für alle Sinne!

Und zum Jahresschluss am 26. Dezember trifft die Freddy Wonder Combo auf Manfred Maser alias Prof. Dr. Alfons Netwohr, der als Texter und Sprecher des Odenwälder Shantychors einen Fundus komischer Legenden erschaffen hat und über eine ausgewiesene Expertise für höheren Blödsinn verfügt.

