Wie ein riesiger Sandkasten – so wirkt das Areal auf dem Schlossplatz vor dem Palais Hirsch. Seit gestern tobt sich Künstler Yosef Bakir dort aus, der dem Sand – insgesamt sind es acht Tonnen – eine Form verleiht. Der Sandbildner, wie er sich selbst nennt, ist auf Einladung des Stadtmarketings Schwetzingen in der Spargelstadt. „Ich erschaffe einen zweieinhalb Meter großen Spargelbund mit einem menschlichen Gesicht“, erklärt der 45-Jährige, der in Köln wohnt und vor 20 Jahren von Syrien nach Deutschland auswanderte. Acht bis zehn Stunden am Tag will Yosef Bakir an seinem Spargel-Kunstwerk arbeiten. Zunächst verdichtet er den Sand, danach formt er das Motiv. Über Schulterblicke freut sich der Sandkünstler, der an Stränden in aller Welt arbeitet. Für Schwetzingen kreiert er nun ein Kunstwerk, das gleichzeitig als Countdown dient: Bis zum Spargelsamstag am 5. Mai wird Yosef Bakir sein Werk vollenden. cat/Bild: Lenhardt