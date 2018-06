Action über den Dächern

Anzeige

Die Heidelberger Schlossfestspiele 2018 sind gestartet. Seit dem 7. Juni laufen bereits die ersten spannenden und unterhaltsamen Stücke auf den unterschiedlichen Bühnen im romantischen Schlossgemäuer. Das Festivalspektakel, ausgerichtet vom Theater und Orchester Heidelberg, hält bis zum 29. Juli an. Alle Künstlerinnen und Künstler, die technischen Mannschaften, Kolleginnen und Kollegen der Maske, Garderobe und viele mehr lassen dem Publikum fast keine andere Wahl. Auch in diesem Sommer zieht das abwechslungsreiche Programm nahezu jeden in seinen Bann.

Nach der Eröffnung im Dicken Turm mit „Shakespeare in Music“ ging es sofort mit der Bühnenfassung des Kinderbuchklassikers „Heidi“, für alle ab 6, im Englischen Bau weiter. Ein Welthit ist das Musical „Anatevka“, das sein Publikum ab dem heutigen Samstag, 16. Juni, im Schlosshof erwartet. Und während der Fiedler auf dem Dach seinen Träumen vom Reichsein nachhängt – wer kennt ihn nicht den Ohrwurm „Wenn ich einmal reich wär“ – probt Intendant Holger Schultze mit seinem Ensemble die Geschichte vom „Diener zweier Herren“. Mit exzellenten Schauspielern, Jongleuren, einer Live-Band, Tänzern der Dance Company sowie der Statisterie des Heidelberger Theaters kann der Vollblutregisseur seinem „Affen richtig Zucker geben“.

Mehr Infos zum Programm Termine und Infos unter www.heidelberger-schlossfestspiele.de, 06221/58 20 000, tickets@ theater.heidelberg.de; 50 Prozent Ermäßigung auf Eintrittskarten für ausgewählte Termine und Aufführungen bei den Heidelberger Schlossfestspielen 2018. Achtung: Das WM-Spezial ist ausschließlich direkt an oder telefonisch über die Theaterkasse, Theaterstraße 10 in Heidelberg. erhältlich.

Klein-Italien im Schlosshof

Ab dem 29. Juni verwandelt er die Theaterbühne im Schlosshof in Klein-Italien. Petticoats, italienische Roller, musikalische Hits und nicht zuletzt der Diener Truffaldino präsentieren mit einem Riesenspaß Carlo Goldonis rasante Verwechslungs- und Liebeskomödie „Der Diener zweier Herren“. Die Zuschauer können fast glauben, Action und italienisches Flair sind nun endgültig über die Dächer der Stadt gewechselt.