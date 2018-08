Action und Spaß im Sattel

Schwetzingen.Schnell waren sie vorbei, die drei Wochen Vollzeitferienprogramm der Radsportgemeinschaft (RSG) Schwetzingen/Mannheim. Das Ferienangebot wurde für Kinder von vier bis 14 Jahren in Kooperation mit der Stadt angeboten. Für Teilnehmer ab zehn Jahren gab es in der ersten Woche parallel hierzu ein Zeltlager an der Grillhütte in der Sternallee.

Die Teilnehmerzahl im Gegensatz zum letzten Jahr war leicht erhöht. Das Angebot wird von vor allem berufstätigen Eltern gerne genutzt, heißt es seitens der RSG. Neben Spiel, Spaß und Bewegung lernen die Kids auch den sicheren Umgang mit und auf dem Fahrrad durch einfache spielerische Übungen. Für die größeren gab es auch die ein oder andere längere und steilere Strecke, wie die Tour auf den Königsstuhl zu bewerkstelligen. Mit Stolz wurde den Eltern von dieser sportlichen Leistung berichtet. Die Kinder waren mit Begeisterung, Disziplin und Spaß dabei und am Ende jeden Tages müde aber glücklich.

Bei den schönen, aber auch besonders an den Nachmittagen, heißen Temperaturen ging des mit dem Fahrrad des Öfteren zur Abkühlung an den See. Die Verpflegung fand jeden Tag woanders statt, sodass hier für jeden Geschmack etwas dabei war.

Das nächste Ferienprogramm findet in den Osterferien 2019 statt. Die Anmeldung hierzu wird ab Januar möglich sein unter www.vereine-radpower.de. zg

