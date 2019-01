Adler powern sich auf dem Rad aus

Schwetzingen.Ab auf die Räder und mit dem Takt der Musik in die Pedale treten: So sah am Dienstag das Trainingsprogramm der Eishockeyspieler der Adler Mannheim aus. Nur wenige Spinning-Räder sind im Kursraum des Wellness- und Fitnessparks Pfitzenmeier unbesetzt, als Trainerin Heike Frietsch die Musik aufdreht und so die Stunde für die 30 Profisportler auf den Fahrrädern einläutet.

„Es ist ein

...