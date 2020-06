Adliger Nachwuchs

Stéphanie von Baden brachte am 5. Juni 1811 im Schloss Schwetzingen ihre erste Tochter zur Welt: Luise von Baden. Napoleon Bonaparte, der Kaiser der Franzosen, hatte die Hochzeit zwischen ihr und Erbprinz Carl Ludwig Friedrich 1806 arrangiert. Die Ehe sollte Baden stärker an Frankreich binden. Stéphanie entwickelte sich von der unbeliebten Braut zu einem angesehenen Mitglied des badischen Hauses.

Stéphanie Louise Adrienne de Beauharnais – auch bekannt als Stéphanie Napoléon oder Stéphanie von Baden – wurde am 28. August 1789 in Versailles geboren. Napoleon Bonaparte adoptierte sie: Stéphanie war eine Verwandte seiner Frau Joséphine de Beauharnais. Der Kaiser der Franzosen ermöglichte ihr eine standesgemäße Ausbildung. 1806 musste sie den Thronfolger des neuen Großherzogtums Baden, Carl Ludwig Friedrich, heiraten – Napoleon wollte das Land am Rhein enger an sich binden.

In der Hochzeitsnacht vor der Tür

Die Ehe der Französin mit dem Badener begann schwierig. Die beiden kannten sich nicht – die Hochzeitsnacht verbrachte Carl vor der verschlossenen Tür Stéphanies. Erst vier Jahre nach ihrer Hochzeit, im Jahr 1810, fanden sie zueinander. Im darauffolgenden Jahr bekam das Paar das erste Kind, das im Schloss Schwetzingen geboren wurde: Luise von Baden. Es folgten zwei weitere Söhne, die früh verstarben, und zwei Töchter. Wegen des Todes ihrer Söhne konnte die Großherzogin ihre wichtigste Aufgabe nicht erfüllen: die direkte Nachfolge des badischen Hauses zu sichern. Nach dem frühen Tod ihres Mannes im Jahr 1818 lebte Stéphanie noch 42 Jahre und starb am 29. Januar 1860 in Nizza. zg

