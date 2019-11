Adventskränze in feiner Atmosphäre

„Alle Jahre wieder liegt was in der Luft, riecht nach Zimt und Honig, das ist Weihnachtsduft“ – das ist eine treffende Beschreibung der Atmosphäre beim Adventskranzverkauf und Basar des Kindergartens St. Maria in der Hans-Thoma-Straße 3, in Schwetzingen. Am Sonntag, 24. November, können von 10 bis 17 Uhr selbst gebastelte Adventskränze, liebevoll akzentuierte Dekoartikel sowie Türkränze, Türbögen und Gestecke oder Fensterbilder erstanden werden.

Ebenso gibt es selbstgemachte Marmelade und Plätzchen. Für viele Besucher ist der Adventskranzverkauf des St. Maria Kindergartens inzwischen ein Geheimtipp, der eine stimmungsvolle und abwechslungsreiche Alternative zum vorweihnachtlichen Einkaufsstress bietet. Das Café bietet unter anderem deftige Kartoffelsuppe mit Brot, heiße Würstchen sowie Kuchen – auch zum Mitnehmen – an. Für die kleinen Gäste gibt es Bastelangebote und nachmittags ein Kinderkino. mr

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 20.11.2019