Adventskranzdarf an Tür

Region.Bunt leuchtende Lichterketten an Fenstern und Balkonen, an der Fassade hochkletternde Weihnachtsmänner – so schön die Vorweihnachtszeit ist, so entzünden sich doch auch immer wieder Streitigkeiten. Doch was ist eigentlich erlaubt in einer Immobilie, in der unterschiedliche Eigentümer leben?

Haus & Grund-Experte Wolfgang Reineke klärt auf: Dekorieren gehört zur üblichen Nutzung des Sondereigentums und kann durch die Eigentümergemeinschaft nicht grundsätzlich verboten werden. Die Grenze ist erreicht, wenn die Dekoration Nachbarn oder die Gemeinschaft stört oder wenn eine Gefahr für Dritte ausgeht. Dekorieren im Gemeinschaftseigentum ist eher schwierig.

Sterne auf dem Balkon oder Lichterketten in den Fenstern können unter Umständen das äußere Erscheinungsbild verändern. Das Landgericht Köln (11. Februar 2008, AZ: 29T 206/05) entschied, dass eine auf Dauer angebrachte Lichterkette an der Balkonbrüstung eine „bauliche Maßnahme“ darstelle, da die Immobilie in ihrer Erscheinung verändert werde. Der Eigentümer musste seine Lichter abmontieren.

Alle müssen einverstanden sein

Das Anbringen des an einer Hauswand hochkletternden Weihnachtsmannes kann per Beschluss durch die Gemeinschaft untersagt werden. Denn ist die Fassade betroffen, müssen alle Eigentümer zustimmen. Eine „bauliche Maßnahme“ liegt vor, wenn das Gemeinschaftseigentum fürs Anbringen des Schmucks in Anspruch genommen, beeinträchtigt oder beschädigt wird. Adventskränze hingegen dürfen an Wohnungstüren angebracht werden. Das Anbringen von Weihnachtsschmuck im Treppenhaus sollte von der Gemeinschaft beschlossen werden. Auch das „Versprühen von Duftstoffen“ oder Räuchermännchen sind genehmigungspflichtig. Haus & Grund rät zur Rücksichtnahmegebot unter Nachbarn. zg

© Schwetzinger Zeitung, Donnerstag, 13.12.2018