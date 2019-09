AfD gründet Stadtverband

Andreas Clewe (l.) und Robert Bettega fungieren als Sprecher. © Clewe

Die Nachricht zu Beginn in der Bürgerfragestunde in der Gemeinderatssitzung wäre fast etwas untergegangen, war aber zu wichtig, dass nicht alle im Saal genau hingehört hätten: Denn da verkündete Andreas Clewe, ein langjähriger regelmäßiger Sitzungsbesucher, bei der Bürgerfragerunde, dass in Schwetzingen der Stadtverband der Alternative für Deutschland (AfD) gegründet worden sei.

Auf Nachfrage unserer Zeitung bestätigte Clewe, dass er zum ersten Sprecher und Robert Bettega zum zweiten Sprecher gewählt worden sei. In einer Pressemitteilung erklärte der neue Stadtverband, dass sich zur Gründungsversammlung die in Schwetzingen lebenden Mitglieder des AfD-Kreisverbandes Rhein-Neckar „hochmotiviert und voller Tatendrang“ eingefunden hatten.

„Schwetzingen voranzubringen, Probleme offen und kritisch anzusprechen, aber auch für konservative und freiheitliche Werte einzutreten“, das seien die gesetzten Ziele des neuen Stadtverbandes, schreibt Sprecher Clewe im Namen seines Führungsteams, zu dem auch drei Beisitzer gehören, deren Namen noch nicht mitgeteilt wurden.

„Wer sich traut, Farbe zu bekennen, kann gerne mitmachen“, wirbt er um weitere Mitstreiter. Zu einer ausführlicheren Stellungnahme waren die Vorstandsmitglieder am Donnerstag noch nicht bereit. ali

