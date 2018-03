Anzeige

Am überzeugendsten war für Nick ein Gespräch bei der IT Firma Xmart aus Oftersheim: „Ein Auszubildender im ersten Lehrjahr hat mir erzählt, wie familiär es im Unternehmen zugeht, sich alle auf Augenhöhe begegnen und Einsatzgebiete sehr abwechslungsreich sind“. Das fand er gut, eine Ausbildung in dem Betrieb wäre eine Option für ihn.

Am liebsten will Nick aber, genauso wie sein 15-jähriger Kumpel Kevin, zur Bundeswehr. Die beiden hatten viele Fragen mitgebracht, die Dieter Honecker, Karriereberater der Bundeswehr, ihnen ausführlich beantwortete. Lange sprachen sie über Gehalt, die Dienstgrade, Ausbildungsstandorte aber auch über Auslandseinsätze. „Da will ich auch nichts beschönigen, Auslandseinsätze sind und bleiben gefährlich“, ist Honecker ehrlich. Gerade im technischen und IT-Bereich suche man Fachkräfte, genauso wie die zivilen Betriebe auch. „Da ist es nicht einfach, geeignete Bewerber zu finden“, erklärte Honecker.

Einen paar Stände weiter informierte sich Ahmet bei Laura Michaels, die bei Mercedes gerade eine Ausbildung macht. Er will Automechaniker werden und ist auf der Suche nach einem Praktikumsplatz. „Desto früher ich den Beruf praktisch kennenlerne, desto besser“, sagte der 13-Jährige, da biete die Ausbildungsbörse eine gute Plattform.

Mit Kopftuch geht es nicht

Peter Karg, Einstellungsberater beim Polizeipräsidium Mannheim, erzählte Zehra Gönencihr viel über den Polizeiberuf, die Bewerbung und Einstellungstests. Ihr Kopftuch müsste die 18-Jährige mit türkischen Eltern aber ablegen, „das schreibt die Kleiderordnung, die vom Innenministerium verordnet ist, vor“, erklärte ihr Karg. Das ist für die Schülerin der Ehrhart-Schott-Schule aber keine Option. Dann entscheidet sie sich doch lieber für ein Ingenieursstudium.

Bei einem Rundgang machten sich Bürgermeister Steffan, Stadträtin Monika Maier-Kuhn und der Brühler Bürgermeister Dr. Ralf Göck gemeinsam mit den Landtagsabgeordneten Manfred Kern (Grüne) und Daniel Born (SPD) ein Bild vom Ausbildungsangebot. Beim Stand der Bäckerei Utz übten sich Born und Steffan in der Herstellung von Marzipan-Rosen, was ihnen aber nicht so gut gelang wie den Auszubildenden. Lange verweilte die Gruppe am Stand der evangelischen Stadtmission Heidelberg, die über Gesundheitsberufe informierte. Leiter Frank Stawinski hob hervor: „Wenn man wirklich sieht was Krankenschwestern und Pfleger leisten, hätten sie 500 Euro mehr verdient“.

