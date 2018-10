Aktiv bei Berufsmesse

Anita und Amanda aus der 8 a putzen übergroße Gebisse. © König

Acht- und Neuntklässler der Schimper-Gemeinschaftsschule besuchten die erste Ausbildungsmesse der kaufmännischen Eberhard-Gothein-Schule in Mannheim, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule, die Serkan und Amanda aus der 8 a mit Lehrerin Susanne König verfasst haben.

Dort haben die Schüler viele verschiedene Ausbildungsberufe, Azubis und deren Arbeitsplätze kennengegelernt – vom Anwaltsfachangestellten bis zur Zahnarzthelferin. „Wir wurden sehr nett von einer Lehrerin der EGS empfangen. Sie hat uns erklärt, was wo ist und dann sind wir auch schon losgegangen in kleinen Gruppen. Die Azubis haben ihre Ausbildungsberufe selbst vorgestellt und immer direkt auch Stationen vorbereitet, an denen man eine ihrer Aufgaben tun musste, also Blut abnehmen, telefonieren, Aktenvermerke schreiben und vieles mehr“, schreiben Serkan und Amanda.

In Kleingruppen sind die Schimperschüler von Beruf zu Beruf beziehungsweise von Station zu Station gegangen. Dabei gab es auch die ein oder andere praktische Lernarbeit: „Im Raum der medizinischen Fachangestellten haben wir erklärt bekommen, wie man richtig Zähne putzt“, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Einiges war den Besuchern der Schwetzinger Schule neu, doch die Messe sei in Bezug auf Praktikums- und Ausbildungsmöglichkeiten sehr interessant gewesen. zg

