Aktive Bürger im Tiefschlaf

„Leider bemüht sich ein etwas dubioser Verein Aktive Bürger, mit nichtssagenden Phrasen an der politischen Diskussion teilzunehmen. Das einzige Mittel, das dieser Gruppe zur Auseinandersetzung mit Aufbruch 2016 zur Verfügung steht, ist die Nazi-Keule, die über drei Absätze hin geschwungen wird.“ So reagiert nun Aufbruch 2016 auf eine Pressemitteilung der Aktiven Bürger in unserer Zeitung, die ja einen Sitz im Stadtrat haben.

Die Behauptung: „Wir haben Meinungs- und Pressefreiheit – und das ist gut so“, klinge geradezu grotesk. Wenn die Aktiven Bürger nicht bemerkt hätten, dass seit Langem Anschläge auf die Grundrechte gang und gäbe seien, sollten sie ihren Tiefschlaf weiter pflegen und auf das irreführende Adjektiv „aktiv“ verzichten, schreibt Pressesprecher Gunter Zimmermann. Wenn Lehrerinnen wie gerade in Rheinland-Pfalz wegen ihrer Meinung aus dem Schuldienst entlassen werden, Autos angezündet, Häuser beschmiert, Gaststätten zerstört würden, weil die Betreffenden ihre Meinung äußern, seien dies besonders widerwärtige Erscheinungen des gerade in Deutschland mit ziemlicher Heftigkeit geführten Klassenkampfes.

Da kein Mitglied des Sprecherrats das genannte Buch von Thomas Piketty gelesen habe, sei es unerfindlich, wieso er selbst – gemeint sind wohl ein oder vielleicht mehrere Zitate aus seinem Buch – aus dem Kontext gerissen worden sei. Der Verein Aktive Bürger könne jederzeit Veranstaltungen von Aufbruch 2016 besuchen, man sei immer zum Gespräch bereit, schreibt Zimmermann. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 01.09.2020