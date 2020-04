Aladdin grüßt am Küchentisch

Hat dich das Fernweh gepackt? Unendlich weit weg erscheinen uns momentan fremde Orte. Beim Gedanken an Meere und Berge bekommen wir Sehnsucht. Schließlich fiel der Urlaub in den Osterferien flach. Und was aus einer Reise im Sommer wird, steht in den Sternen. Es sind komische Zeiten: Von Ungewissheit und Unsicherheit sind sie geprägt. Doch wir sollten uns davon nicht unterkriegen lassen.

Denn zu Hause zu sein und gleichzeitig die große weite Welt zu bereisen, das funktioniert immerhin kulinarisch wunderbar. Deshalb lade ich dich zur arabischen Woche ein. Wir tauchen in die orientalische Küche ein, die von einer Vielzahl an feinen Gewürzen und Kräutern geprägt ist.

Ein Klassiker, den es bei uns inzwischen auch in vielen Kebab-Läden gibt, sind Falafel. Die Kichererbsenbällchen sind ein Gedicht. In der arabischen Küche werden sie meist als Vorspeise verzehrt, dabei machen sie so gut satt, dass sie in meiner Küche immer als Hauptgericht aufgetischt werden.

Enorme Aromenvielfalt

Besonders lecker schmeckt dazu Baba Ganoush. Die Auberginencreme ist ebenfalls ein Klassiker in der arabischen Küche. Sie nimmt die Rolle eines Dips ein, in den sich die Falafel tief eintunken lassen. Die Aromenvielfalt dieser beiden Komponenten ist enorm. Schließlich kommen jede Menge frische Kräuter wie Koriander, Minze und Petersilie und zahlreiche Gewürze zum Einsatz.

Um alle Zutaten zu bekommen und dir zusätzlich noch etwas Urlaubsflair zu verschaffen, empfehle ich dir einen Besuch im türkischen Supermarkt. Dort wirst du nicht nur fündig, sondern tauchst zugleich in eine andere Welt ein – ohne weite Strecken dafür zurückzulegen, ohne in einen Flieger zu steigen. Ali Baba und Aladdin kannst du schließlich auch ein wenig hier erleben: Bei Falafel und Baba Ganoush kannst du dich auf einem fliegenden Teppich einfach hinwegträumen.

