Alarmpläne vorbereitet

„Besitzt Schwetzingen noch ein Alarmsystem?“ Diese Frage hat Leserin Marianne Kreichgauer gestern unserer Zeitung gestellt. Die Antwort: Schon ziemlich lange nicht mehr. Die öffentlichen Sirenen seien nach dem Ende des Kalten Krieges schon seit den 1990er Jahren nicht mehr betrieben, teilte Wolfgang Leberecht, der Pressesprecher der Stadt, mit.

Grund seien die recht hohen Unterhaltskosten für ein solches System, das zuvor vom Bund und nicht den Kommunen betrieben worden war. „In Zweifel stand auch die Wirksamkeit des Systems, da die verschiedenen Signale und die daraus resultierenden Verhaltensweisen für viele nicht eindeutig erkennbar waren“, bestätigte der städtische Feuerwehrkommandant Walter Leschinski. Für den Zivil- und Katastrophenschutz sei der Rhein-Neckar-Kreis zuständig.

Schnell und wirksam handeln

Die Katastrophenschutzbehörden verfügen über Alarm- und Einsatzpläne sowie Versorgungskonzepte, die sie während ihrer Notfallplanung und -vorsorge erarbeitet haben. Deshalb seien sie in der Lage, im Katastrophenfall möglichst schnell und wirksam zu handeln. Lageabhängig kann die Behörde den Feuerwehren, Hilfsorganisationen, der Polizei sowie weiteren beteiligten Stellen, Weisungen erteilen. Die lokale Feuerwehr unterstützt mit Bevölkerungshilfe. Die Stadt ist außerdem in die Warn- und Informationssysteme „Katwarn“ beziehungsweise „Nina“ (überregional) integriert. Beim Gasleck in Plankstadt im vergangenen Dezember wurde auf „Katwarn“ gewarnt und Verhaltenshinweise gegeben. nina

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 16.01.2019