Algerier zückt ein Messer

Für einen 28-jährigen Algerier klickten am Mittwochvormittag die Handschellen. Zuvor lieferte er sich jedoch noch einen wahren Fluchtkrimi. Erst mit Pfefferspray konnte die Polizei den Mann schließlich „bändigen“.

Was war passiert: Der Verdächtige hatte kurz nach 10 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Friedrich-Ebert-Straße Tabakwaren und Getränke gestohlen, während er von dem Ladendetektiv dabei beobachtet wurde. Der 28-Jährige flüchtete aus dem Geschäft in Richtung Ostpreußenring. Der Ladendetektiv und zwei Passanten verfolgten ihn und stellten den Mann schließlich im Memelweg. Als er ein Messer zog, die Verfolger, auch die zwischenzeitlich eingetroffene Streifenwagenbesatzung damit bedrohte und auf diese zuging, wurde ihm der Schusswaffengebrauch angedroht. Mit dem parallel dazu sofortigen Einsatz von Pfefferspray wurde jegliches weitere Vorgehen des 28-Jährigen unterbunden.

Der Verdächtige, der laut Polizeiangaben bereits in der Vergangenheit wegen der Begehung von Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten war, wurde festgenommen und zum Revier gebracht. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. pol

